2019/09/28 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال مدير عام مصرف التجارة العراقي فيصل الهميص، اليوم السبت، إن رأس مال مصرفه بلغ اكثر من ملياري دولار.واضاف الهميص في تصريح للمركز الخبري الوطني، أن “رأس مال مصرف التجارة العراقي بلغ مليارين و300 مليون دولار”.واوضح ان “حجم تعاملاته المصرفية بلغت 25 مليار دولار”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن رأس مال مصرف التجارة العراقي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن رأس مال مصرف التجارة العراقي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن رأس مال مصرف التجارة العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).