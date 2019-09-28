مصدر يكشف تفاصيل اجتماع ’’بيت الوزير’’ حول أزمة اتحاد الكرة ودرجال

2019/09/28 | 13:55

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بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة، السبت (28 أيلول 2019)، تفاصيل اجتماع وزير الشباب والرياضة احمد رياض، م...





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