الاستخبارات العسكرية: العثور على 4 أطنان من الـ”سي فور” بقضاء هيت

2019/09/28 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن ضبط كميات كبيرة من مادة الـ”سي فور”، في قضاء هيت غربي الانبار.

وأكدت المديرية في بيان، ان مفارز قسم الاستخبارات العسكرية، في قيادة عمليات الجزيرة، وبالاشتراك مع استخبارات اللواء التاسع والعشرين، بالفرقة السابعة، تمكنت وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة، من مداهمة مخبأ يضم اربعة أطنان، من مادة “السي فور” شديدة الانفجار، في منطقة هيت “المعسكر القديم”، مبينة ان المخبأ من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي قبل تحرير المنطقة.

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