ناد عراقي يحرز المركز الرابع ببطولة مهر اراند بالشطرنج

2019/09/28 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أحرز نادي الرسيل الرياضي التخصصي المركز الرابع فرقياً، في ختام مشاركته في بطولة مهر اراند ليغا للشطرنج في ايران.

وحصد لاعب نادي الرسيل علي كاطع حسين لقب بطل الطاولة الاولى، برصيد ست نقاط، من سبع جولات.

وشارك نادي الرسيل في البطولة بأربعة لاعبين، هم كل من علي كاطع حسين وفراس فرات حسين وحبيب خير الله لفتة وهشام باقر.

يشار الى ان البطولة احتضنتها مدينة عبادان الايرانية، بمشاركة 24 فريقاً.

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