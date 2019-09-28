بالصور..ديالى تستنكر الاعداء على حملة الشهادات العليا في بغداد

2019/09/28 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

إستنكر عدد من أصحاب الشهادات العليا في محافظة ديالى، اليوم السبت، الاعتداء على أقرانهم في العاصمة بغداد.

وقال مراسل "الغد برس"، إن عددا من حملة الشهادات العليا في محافظة ديالى نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس محافظة ديالى وسط بعقوبة، استنكروا خلالها الاعتداء الذي طال أقرانهم المتظاهرين وسط بغداد قبل أيام.

وأثار موضوع تفريق تظاهرة بالقوة لحملة الشهادات العليا وسط بغداد من قبل القوات الأمنية، قبل أيام، موجة غضب شعبية بين أوساط المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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