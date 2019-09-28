برلمان كوردستان يعقد جلسته الثالثة للتصويت على تعديل النظام الداخلي

2019/09/28 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الرئاسية لبرلمان كوردستان، اليوم السبت، عن موعد الجلسة الاعتيادية الثالثة، والتي من المقرر ان تنعقد يوم غد الاحد.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان لها، انه وبحسب احكام الفقرتين (1، 2) من المادة (16) والفقرة (3) من المادة (18) والفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة عشرون والمواد (47، 48، 52، 54، 55، 56، 57) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، قررت الهيئة الرئاسية للبرلمان ان يكون برنامج عمل الجلسة الاعتيادية الثالثة من الفصل التشريعي الخريفي للسنة الأولى من الدورة البرلمانية الخامسة والتي تنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الاحد كالتالي:

التصويت على التعديل الأول للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان بحسب احكام المواد (90، 91، 93، 96، 97، 125) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

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