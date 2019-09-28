2019/09/28 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التعليم: التقديم الى استمارة القبول المركزي سينتهي يوم غد الاحد

تأریخ التحریر: : 2019/9/28 14:10

• 31 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: التقديم الى استمارة القبول المركزي سينتهي يوم غد الاحد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: التقديم الى استمارة القبول المركزي سينتهي يوم غد الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).