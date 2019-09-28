التشكيلة الرسمية لليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

2019/09/28 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول التشكيلة الرسمية للريدز، لمواجهة شيفيلد يونايتد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تشكيلة ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد على ملعب برامول لين، كالتالي:حراسة المرمى: آدريان.الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني.وحقق الريدز العلامة الكاملة في أول 6 مباريات، مسجلًا 17 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.ويحتل ليفربول صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بستة انتصارات في 6 جولات، وسجل 17 هدفًا واستقبل 5 أهداف، في حين يحتل شفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 6 أهداف.



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