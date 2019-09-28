2019/09/28 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، عن اهم الملفات التي ستفتحها لجنته خلال الفصل التشريعي المقبل، مشيرا الى ان اجازة الكليات كانت تمنح بثلاثة مليون دولار في زمن علي الاديب.وقال الصيادي في تصريح لـ/SNG/، إن لجنته “ستفتح جميع الملفات ومنها ملفات وزارة النقل وفتح جميع العقود والمشاريع في قضية الكراجات والقطارات والمطارات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تستعرض ملفاتها المثيرة وتكشف “تسعيرة” الكليات بعهد الأديب) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تستعرض ملفاتها المثيرة وتكشف “تسعيرة” الكليات بعهد الأديب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).