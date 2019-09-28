سحب مشروع كبير في البصرة من الشركة المنفذة بعد تأخرها 9 أعوام عن إنجازه

2019/09/28 | 14:26

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بغداد اليوم- البصرة

أعلن مجلس محافظة البصرة، السبت (28 أيلول 2019)، المضي بعملية سحب مشروع مجاري قضاء الزبير، من شركة...





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