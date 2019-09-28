2019/09/28 | 14:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن مجلس محافظة البصرة، السبت (28 أيلول 2019)، المضي بعملية سحب مشروع مجاري قضاء الزبير، من شركة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سحب مشروع كبير في البصرة من الشركة المنفذة بعد تأخرها 9 أعوام عن إنجازه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- البصرة
أعلن مجلس محافظة البصرة، السبت (28 أيلول 2019)، المضي بعملية سحب مشروع مجاري قضاء الزبير، من شركة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سحب مشروع كبير في البصرة من الشركة المنفذة بعد تأخرها 9 أعوام عن إنجازه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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