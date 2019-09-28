نائب : قرار تحويل الفريق الساعدي إلى الآمرة غير مدروس

2019/09/28 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- انتقدت النائبة عن محافظة ميسان، دلال الغراوي، اليوم السبت، قرار القائد العام للقوات المسلحة بتحويل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى الآمرة في وزارة الدفاع، معتبرة ذلك تجميد لدور هذا القائد في محاربة الإرهاب.وقالت الغراوي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “الساعدي أحد أعمدة النصر وطرد العصابات الإرهابية وكان قائد ميداني ...

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