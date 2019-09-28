2019/09/28 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، ونظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجنب التوترات.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الحكيم التقى، اليوم، مع وزير الخارجيّة الأرميني زهراب مناتساكانيان على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الدورة 74 في نيويورك".

وأضاف أن "الجانبين تطرّقا إلى الأوضاع في الشرق الأوسط بخاصّة آخر المُستجدّات في المنطقة، وجرى التأكيد على بذل المزيد من الجُهُود لتجنـُّب التوترات التي تـُؤثـِّر في الأمن والاستقرار".

وأكّد الحكيم بحسب البيان، أنَّ "العراق يتطلّع لتوطيد سُبُل التنسيق، والتعاون مع مُختلِف المجالات، ولاسيَّما في المجالات الاقتصاديّة، انطلاقاً من أهمّيتها في تحقيق تطلّعات شعبي البلدين الصديقين نحو الرخاء، والتنمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية ونظيره الأرميني يؤكدان على بذل المزيد من الجهود لتجنب التوترات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية ونظيره الأرميني يؤكدان على بذل المزيد من الجهود لتجنب التوترات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).