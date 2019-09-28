2019/09/28 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ،اليوم السبت، العراق يتطلّع لتوطيد سُبُل التنسيق، والتعاون مع ارمينيا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية : العراق يتطلّع لتوطيد سُبُل التعاون مع ارمينيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية : العراق يتطلّع لتوطيد سُبُل التعاون مع ارمينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).