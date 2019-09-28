2019/09/28 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) ،نص كلمة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمناسبة اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة

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