نائب ينفي لـ”كلكامش”انعقاد اجتماع طاريء في البرلمان يمهد لسحب الثقة عن عبد المهدي

2019/09/28 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى النائب عن كتلة سائرون النيابية سعد الحلفي، السبت، انباءً حول انقعاد اجتماع طارئ في مجلس النواب ،لجمع تواقيع خاصة باقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .

وقال الحلفي لـ”كلكامش برس”: “لاصحة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الاجتماع طارئ في البرلمان على خلفية إحالة قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي”.

وبين ان “رئيس مجلس النواب ليس لديه اي مسعى لهذا الامر ، وليس من المنطق جمع تواقيع دون ان تكون هناك خطوات اولية تسبق سحب الثقة عن رئيس الوزراء”.

يذكر أن وسائل إعلام محلية وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي روجت لاجتماع طارئ لمجلس النواب على خلفية إحالة الساعدي وجمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل محمد الحلبوسي ، رئيس مجلس النواب.

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