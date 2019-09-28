القبض على امرأة سرقت عدة محال تجارية بمساعدة أطفالها في بغداد

2019/09/28 | 14:57

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم الداخلية، اللواء سعد معن، السبت (28 أيلول 2019)، القبض على امرأة قامت بسرقة عدة محال، في العاصمة بغداد، بمساعدة اطفالها الثلاثة.

وقال معن في بيان له، إن "مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقات متعددة ومختلفة للمحال التجارية".

وأضاف معن، أنه "بعد التحقيق معها، اعترفت بقيامها بهذه السرقات بمساعدة أطفالها الثلاثة الأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم سبع سنوات".

وأشار الى أن "الأطفال قاموا بالدخول للمحال التجارية والهاء صاحب المحل بعدة طرق لغرض سرقة الأموال من المحل، وقد عرضت الأوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق أحكام المادة (446ق.ع) واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، السبت (28 أيلول 2019)، عن اقتراب القوات الأمنية من حسم ملف ’’القائمة السوداء’’، التي تضم أسماء المتهمين بالإرهاب في المحافظة، بعد اعتقال المئات منهم، ومطاردة بعضهم في مح

بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (28 أيلول 2019)، بأن طيران الجيش قصف 6 أهداف تابعة لتنظيم داعش، في حوض الميتة على الحدود مع صلاح الدين، شمال المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (70 كم شمال بعقوبة)، محمد ضيفان العبيدي،

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مطلع، السبت (28 أيلول 2019)، عن نقل اللواء الركن محمد محسن زيدان القريشي، الملقب بأبو الوليد، والذي عرف بقيادته "لواء الذيب" سابقاً، إلى امرة قيادة قوات الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،

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