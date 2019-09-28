مصري مقيم باميركا يجسد شخصية “صدام “في عمل هوليودي جديد !

2019/09/28 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةيجسد الفنان المصري المقيم بأمريكا “سيد بدرية” شخصية رئيس النظام السابق صدام حسين ،في عمل هوليودي يتكتم على تفاصيله كما أوضح لوسائل اعلام مصرية قائلا : بعد انتهائي من التصوير سأقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل حول العمل .

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