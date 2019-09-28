القبض على ٩ مطلوبين في الديوانية

2019/09/28 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة قضاء الشامية في الديوانية، اليوم السبت، القبض على تسعة مطلوبين بمواد قانونية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان تلقته " الغد برس"، نسخة منه، ان "دوريات ومفارز شرطة الشامية نفذت حملة واسعة لملاحقة المطلوبين إلى القضاء"، مبينةً ان "العملية تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة وتفتيش العجلات والأشخاص".

واضافت ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على على ٩ مطلوبين بمواد قانونية مختلفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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