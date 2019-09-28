إسرائيل تمنع تظاهرة سلمية فلسطينية تندد بعزم نتنياهو ضم الضفة

2019/09/28 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

منعت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، تظاهرة سلمية فلسطينية شمال البحر الميت تنديدا بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو عزمه ضم منطقة البحر الميت والأغوار وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وهاجم الجيش الإسرائيلي النشطاء الفلسطينيين والأجانب الذين وصلوا إلى المكان واعتدت عليهم بالضرب وأمهلتهم بعض الوقت للمغادرة وإخلاء المكان الذي أعلنه الجنود منطقة عسكرية مغلقة.

ووصل المتظاهرون إلى منطقة شمال البحر الميت ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات منددة بتصريحات نتنياهو مؤكدين أن هذه الأرض فلسطينية وضمن حدود الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

ويشار إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية دعت الفلسطينيين إلى أوسع مشاركة في هذه الفعالية للتأكيد على عروبة منطقة البحر الميت والأغوار التي أحلتها إسرائيل عام 1967.

وكان رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو وعد الناخبين الإسرائيليين خلال الحملة الانتخابية للكنيست الثاني والعشرين بضم منطقة البحر الميت والأغوار لإسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

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