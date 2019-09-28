2019/09/28 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة إجرام بغداد ،اليوم السبت، القبض على متهمة بسرقات متعددة ومختلفة للمحال التجارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: اعتقال متهمة سرقت عدة محال تجارية بمساعدة أطفالها الثلاثة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: اعتقال متهمة سرقت عدة محال تجارية بمساعدة أطفالها الثلاثة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).