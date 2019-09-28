الكعبي : نسعى لإقرار حزمة تشريعات داعمة لبناء الثروات غير النفطية

2019/09/28 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي الإتكال على النفط في دعم الموارد الاقتصادية في البلاد " خطأ " كبير

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