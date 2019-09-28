نصر الله لاسرائيل: نراقب كل شيء بدقة!

2019/09/28 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن لديه إحاطة معلوماتية جيدة، بكل ما يدور داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الوسائل العلنية وغير العلنية.

وأفاد نصر الله خلال مقابلة أجراها مع مجلة “مسير” الإيرانية بأن “الحزب يحصل على المعلومات اللازمة التي يحتاج إليها في أي حرب مقبلة أو عمل إسرائيلي يمكن أن يقوم به العدو”.

وذكر أنهم يواكبون كل الأحداث في دولة الاحتلال، وتطورات ما يجري لديهم، لافتا إلى أهمية متابعة هذه المعلومات بإجراء عمليات تقييم وتحقيق ودراسة لها وأخذ استنتاجات منها.

واعتبر أن معرفة الحزب الجيدة بالداخل الإسرائيلي تمثل نقطة قوة، مشيرا إلى أنهم “يقرأون بشكل دائم إسرائيل وعقلها وثقافتها وتقاليدها وعاداتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وتطوراتها وأحداثها”.

وأضاف: “نحن نعلم كيف يفكرون وماذا يحبون وماذا يكرهون وبماذا يتأثرون وما هي الانقسامات القائمة والخلافات السياسية والخلافات الحزبية والخلافات الدينية الموجودة عندهم، وتقييم القيادات السياسية والعسكرية”، قائلا: “هذا كلّه نواكبه ومتوفّر لدينا”.

ولفت إلى أن المعلومات التي بحوزتهم تعطيهم قدرة كبيرة جدا ومهمة في كيفية التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهته بالأساليب المختلفة.

وتطرق نصر الله إلى مستجدات الوضع في جنوب لبنان، قائلا إن “العدو الآن في موقع الدفاع.



دائما كنا في موقع الدفاع، الآن نحن في موقع الهجوم، نحن نهددهم بأننا سندخل إلى فلسطين المحتلة”.

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