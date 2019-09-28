وثائق .. 9 احزاب كوردستانية بقائمة انتخابية واحدة توجه دعوة للقوى الاخرى للانضمام

2019/09/28 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نجحت تسعة احزاب كوردستانية يوم السبت في الاتفاق على خوض الانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بقائمة واحدة.

وسمت الاحزاب التسعة قائمتها بـ"التحالف الكوردستانية" تيمناً بنفس الاسم الذي شاركت فيه طيلة الاعوام السابقة التي تلت سقوط النظام السابق وحققت بها نتائج مرضية حيث اصبح الكورد المكون الثاني بعد الشيعة بالعراق في نتائج الانتخابات كافة.

وعقت الاحزاب التسعة اليوم اجتماعا في اربيل عاصمة اقليم كوردستان تمخض عنه ولادة تلك القائمة في المناطق التي تضرر بها الكورد بعد احداث 16 كتوبر عام 2017 وسيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على تلك المناطق في حملة عسكرية تلت استفتاء الاستقلال.

ويسعى الكورد بهذه القائمة لملمة الاوضاع في تلك المناطق وترتيب صفوفهم لمواجهة تحديات متمثلة بعمليات التعريب وكذلك ابعاد المكون من المناصب الحساسة في مناطق النزاع التي كانت من المفترض ان تطبيق المادة 140 من الدستور فيها.

تتمة..

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