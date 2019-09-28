قطر تشيد بتقدم كوردستان وتبدي رغبة بتطوير العلاقة

2019/09/28 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ إستقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، في صلاح الدين، خالد حمد السليطي سفير قطر في العراق .

خلال اللقاء عبر السفير القطري في العراق عن تقديره للتقدم الحاصل في إقليم كوردستان في المجالات الإقتصادية والتنمية، كما شدد على رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان.

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