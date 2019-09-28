English | كوردى

الكشف عن حصيلة المفقودين من نينوى منذ 2014


الكشف عن حصيلة المفقودين من نينوى منذ 2014
2019/09/28 | 15:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن حصيلة المفقودين من نينوى منذ 2014) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن حصيلة المفقودين من نينوى منذ 2014) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا