ضبط سيارة مفخخة وخمسة أحزمة ناسفة معدة للتفجير في نينوى

2019/09/28 | 15:28

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بغداد اليوم-نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (28 أيلول 2019)، ضبط سيارة مفخخة وخمسة أحزمة ناسفة معدة للتفجير في...





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