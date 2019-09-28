2019/09/28 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الامني يوم السبت قوات الجيش احبطت تفجيرات بعجلة مفخخة وخمسة احزمة ناسفة في نينوى.

وقالت الخلية في بيان اليوم انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من اللواء ٤٣ بالفرقة العشرين ضمن قيادة عمليات نينوى، تمكنت من العثور على عجلة مفخخة في "قرية ابو جرد جنوب منطقة المالحة، وتعمل على تفكيكها".

واضاف البيان ان تلك القوات "عثرت على ٥ احزمة ناسفة، وقد تم تفجيرها دون حادث يذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تحبط تفجيرات بعجلة مفخخة و5 احزمة ناسفة في نينوى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تحبط تفجيرات بعجلة مفخخة و5 احزمة ناسفة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).