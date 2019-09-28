الجيش الأمريكي يشتري سلاحا مضادا للطائرات المسيرة هو الأول من نوعه

2019/09/28 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت مجلة "بوبيولار ميكانكس"، اليوم السبت، ان وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس، أشترت سلاح مضاد الطائرات المسيرة سيكون الأول من نوعه على الإطلاق.

ويعرف السلاح الجديد يسمى "PHASER" وطورته شركة رييثون الأمريكية الشهيرة في مجال تصنيع الأسلحة، بحسب المجلة الامريكية.

وقال ضابط ضمن فريق تجربة السلاح الجديد للمجلة بأنه "لا يمكننا تحديد مواقع الاختبار في هذا الوقت"، ومن المتوقع أن يكتمل الاختبار بحلول 20 كانون الثاني 2020.

ويستخدم السلاح لتعطيل الطائرات المسيرة من الدرجة الأولى والثانية، وهي أقل من 24 كليوغرامًا، وتطير على ارتفاعات تتراوح ما بين 1200 إلى 3500 قدم بسرعة تتراوح ما بين 100 و 200 عقدة.

ويعمل السلاح على مدار الساعة ويقوم بإصدار ترددات لا تفجر الطائرة المسيرة بل تعطلها أو تدمر داراتها بنبض من الطاقة الساحقة، فيما نجح السلاح في تجارب التدريبات في إسقاط الطائرات بدون طيار، وفي وقت واحد في تجارب مختلفة.

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