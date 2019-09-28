الجيش والشرطة الاتحادية يدمران مضافات ومخلفات داعش في ثلاث محافظات

2019/09/28 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت قطعات الجيش والشرطة الاتحادية، اليوم السبت، من تدمير مضافات ومخلفات حربية تعود لتنظيم داعش في محافظات الانبار وديالى وكركوك.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قيادة عمليات الجزيرة شرعت بعملية تفتيش واسعة لمناطق مخازن عتاد حديثة، المدهم، H1، غابات حوران للبحث عن مخلفات ارهابيي داعش"، مبينة ان "العملية نتج عنها العثور على (٩) عبوات ناسفة و(٣) اوكار للإرهابيين وهي عبارة عن كهف تم تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".

واضافت الوزارة ان "القوة تمكنت من تدمير وحرق معسكر لارهابي داعش داخل وادي حوران يحتوي على مواد غذائية واخرى طبية وحقائب فضلاً عن العثور على (١٦) رمانة يدوية وجهازي موبايل بدون شريحة".

وتابعت ان "قيادة عمليات ديالى تمكنت من العثور على مضافات عدد (٣) تحتوي على (٢) عبوة ناسفة يقدر كميتها (٥) كغم من مادة( c4 ) موضوعة داخل مجمدة وصواريخ قاذفة ضد الدروع والاشخاص عدد (٥) وحشوات صواريخ عدد (٤) وقنابر هاون (١٢) مختلفة العيار وسلاح (pkc) عدد ( ١)".

واشارت الى ان "المضافات تحتوي ايضا على اشرطة (pkc) عدد (٢) فارغ واشرطة (pkc) يحتوي على (١٧٥) اطلاقة وقاذفة (rbg7) خلال تنفيذ عملية واسعة للبحث عن مخلفات ارهابيي داعش في المنطقة المحصورة بين بساتين المخيسة وحافة نهر ديالى".

واوضحت ان "القوة المشتركة من قيادة الفرقة الخامسة شرطة اتحادية عثرت على مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابي وهي عبارة عن عبوة ناسفة ومسطرتي وسبحة تفجير فضلا عن جهاز هاتف محمول وذلك ضمن وادي زغيتون في كركوك ضمن قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة/كركوك".

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