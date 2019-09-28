خلية الإعلام الأمني: تفكيك سيارة مفخخة في نينوى

2019/09/28 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من عمليات نينوى ،اليوم السبت،على عجلة مفخخة و5 احزمة ناسفة في قرية ابو جرد جنوب منطقة المالحة في محافظة نينوى.

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