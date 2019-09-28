بارزاني يستعرض وجهات نظره لكتلة الديمقراطي حيال الحوارات والعلاقات بين اربيل وبغداد

2019/09/28 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم السبت في صلاح الدين، مع أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الدورة الرابعة لبرلمان كوردستان.

وقال بارزاني في بيان اليوم، ان "كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الدورة السابقة لبرلمان كوردستان، وفي ظل ظروف سياسية صعبة وحساسة، نفذت مهامها وواجباتها بصورة ممتازة".

وسلط بارزاني "في الاجتماع الضوء على العملية السياسية في كوردستان، وتطلعات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سبيل المضي نحو كوردستان قوية".

وفي محور آخر من اللقاء، إستعرض الرئيس بارزاني، للحاضرين، وجهات نظره حيال الحوارات والعلاقات بين أربيل وبغداد، حسب البيان.

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