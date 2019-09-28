2019/09/28 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت الخطوط الجوية اليابانية "جال" عن أداة جديدة تتيح للمسافر تجنب الأطفال الرضع عند حجز مقعده على متن الطائرة.

وقال الموقع الإلكتروني للشركة اليابانية، إن الأداة الجديدة تتضمن، في حال الحجز على الإنترنت، ظهور أيقونة طفل تلقائيا لتنبيه الركاب إلى مكان جلوس أي طفل بين عمر 8 أيام وسنتين.

وأوضح أن هذه الخدمة والميزة الجديدة ليست متاحة للجميع "فهي لا تضمن أن جميع الركاب سيكونون بعيدين عن سماع صراخ رضيع".

بغداد اليوم- متابعة

هددت حركة طالبان، بعرقلة الانتخابات الرئاسية التي انطلقت هذا اليوم في افغانستان، الامر الذي دفع الأخير إلى غلق جميع المعابر الحدودية مع باكستان، فضلا عن نشرت قوات أمن إضافية في المعابر لضمان عدم عبور مسلحين إلى أفغانستان.

لك

بغداد اليوم- متابعة

قيد البيت الابيض الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالإضافة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت CNN عربية نقلاً عن مصدر لم تسمه،

بغداد اليوم- متابعة

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت (28 أيلول 2019) السماح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بزيارة زميل له في مستشفى بنيويورك، حسبما أكد مسؤولون في واشنطن.

ويزور ظريف نيويورك حالياً لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخطوط الجوية اليابانية تقدم حلاً لتجنب بكاء الأطفال على الطائرات (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخطوط الجوية اليابانية تقدم حلاً لتجنب بكاء الأطفال على الطائرات (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).