تدمير اوكار وعبوات ناسفة لداعش في الانبار

2019/09/28 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت القوات الامنية، اليوم السبت، من تدمير اوكار وعبوات ناسفة تابعة لتنظيم داعش في محافظة الانبار.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قيادة عمليات الانبار وخلال تنفيذ عمليات نوعية ضمن قاطع المسؤولية دمرت عجلة بيك اب تويوتا، و(٣) واكار للعصابات الارهابية تحتوي على (٥٠) عبوة ناسفة وتجهيزات عسكرية مختلفة، اضافة الى كيس كبير يحتوي على فتيل مع صواعق تفجير جنوب منطقة الصكار".

واشارت الى "العثور على ٢ صاروخ مضاد للطائرات في منطقة البو خميس، وفي قضاء الرطبة منطقة (الصكار) تم العثور على ٨ مضافات بداخلها (٥) عبوات ناسفة على شكل جلكان سعة ٢٠ لتر معدة للتفجير وبطانيات منام وخزان وقود وقاعدة رشاشة احادية وكدس عتاد على شكل عبوات قنابر هاون ١٢٠ ملم عدد/٤ ولغم ضد الدبابات وعجلة".

وتابعت انه "تم تدمير المواد اعلاه مع المضافات"، مبينة انه "في منطقة وادي القذف تم العثور على ٣٥٠ عبوة محلية الصنع، ٤٣ لغم مضاد للدبابات، ٢٠٠ صاروخ قاذفة RBG7، ٩٥ صاروخ موجه حراري، ٥٧٥ حاوية عتاد مختلف الانواع، ١٨ جلكان نترات الامونيا، ٥ كاتم الصوت، تم تدمير المواد اعلاه موقعيا".

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