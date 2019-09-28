حمودي يدعو لتفعيل دور العراق المحوري ويطالب دول الجوار بإخماد حرب اليمن

2019/09/28 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس المجلس الاعلى همام حمودي، اليوم السبت، الحكومة الى تفعيل دور العراق المحوري، مطالبا دول الجوار الى الالتزام بالمبادرات السلمية واخماد حرب اليمن.

وشدد حمودي في كلمة له تابعتها "الغد برس"، على "توفير السكن اللائق، وإعادة بناء المناطق والاحياء التي تضررت بالعمليات الحربية، مع إيلاء اهتمامٍ خاص بعوائل الشهداء والمضحين والجرحى ورعاية النازحين"، داعيا الى "مناهضة العنف ضد المراة، واهمية دور الاعلام والجهات السياسية بعيدا عن حملات التسقيط الأخلاقي والسياسي".

واكد على ضرورة "الالتزام الكامل بحفظ سيادة العراق ورفض أية محاولة لخرقها"، مطالبا الحكومة "بإيلاء موضوع تسليح القوات الامنية بجميع صنوفها اهمية كبيرة، وإلى إعادة النظر في تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وتحديد مهامها وعددها وأماكن تواجدها وفترة بقائها والجهة المشرفة عليها، ورفض أي تدخل منها في الشأن الداخلي".

ودعا "الحكومة ووزارة الخارجية خاصةً لاخذ زمام المبادرة بتفعيل دور العراق المحوري في حفظ امن المنطقة والمساهمة في حل مشاكلها، والى تعزيز الامن والسلم العالميين من خلال تغليب لغة الحوار والتفاهم والتعاون بدلا من الحروب والعقوبات العسكرية والاقتصادية"، موجها "الدعوة لدول الجوار للتعامل الايجابي مع مبادرات الحكومة العراقية، وإلى إخماد حرب اليمن".

وطالب "وزير الصحة بسحب استقالته وبناء وزارة بعيدة عن الفساد".

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