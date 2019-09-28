النقل :انتشال بانطون غارق كان يعيق العمل في ميناء خور الزبير

2019/09/28 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشل قسم الانقاذ البحري في الشركة العامة للموانئ ،اليوم السبت، بانطون غارق في ميناء خور الزبير رصيف رقم 2 النفطي .

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