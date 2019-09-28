English | كوردى

النقل :انتشال بانطون غارق كان يعيق العمل في ميناء خور الزبير


النقل :انتشال بانطون غارق كان يعيق العمل في ميناء خور الزبير
2019/09/28 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتشل قسم الانقاذ البحري في الشركة العامة للموانئ ،اليوم السبت، بانطون غارق في ميناء خور الزبير رصيف رقم 2 النفطي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل :انتشال بانطون غارق كان يعيق العمل في ميناء خور الزبير ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل :انتشال بانطون غارق كان يعيق العمل في ميناء خور الزبير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا