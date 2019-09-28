التشكيلة الرسمية لبرشلونة امام خيتافي

2019/09/28 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلن نادي برشلونة عن تشكيلته الرسمية لمباراته امام خيتافي لحساب الجولة السابعة من الدوري الاسباني التي ستلعب على ملعب الفونسو كولسيوم في تمام الساعة 5:00 مساءً.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي: حراسة المرمى: تير شتيغنخط الدفاع: فيربو - لونغلي – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتوخط الوسط: بوسكيتس – دي يونغ – ارتور ميلوخط الهجوم: غريزمان – سواريز – كارليس بيريز

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