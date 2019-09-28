كتلة صادقون: ما أثير بشأن عبد الوهاب الساعدي مبالغ به وتدخل بمهام القائد العام للقوات المسلحة

2019/09/28 | 16:30

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، اليوم السبت، عن نية لجنته استضافة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي على خلفية نقله من منصبه الى امرة وزارة الدفاع.

وقال الاعاجيبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الا

بغداد اليوم- بغداد

مع احتدام الصراع في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية القصف المجهول الذي تعرضت له شركة أرامكو النفطية، التابعة للملكة العربية السعودية، يبدو أن طائرة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ستقلع كثيرا باتجاه مطاري جدة وطهرا

بغداد اليوم-بغداد

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم السبت، على اتهام جماعات مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بـ "السيطرة على 40 حقلا نفطيا" في نينوى.

وقال باجلان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تصريح

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