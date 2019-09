ميزة “تعال إلي”.. شاهد سيارات تسلا تتبع أصحابها بمواقف أميركا

2019/09/28 | 16:40

أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية الخميس أن ميزة “سامون” (Smart Summon)، التي وعد بها رئيس الشركة إيلون ماسك نهاية العام الماضي أصبحت جاهزة للإطلاق للجمهور.

وقالت تسلا في مدونتها “يمكن للعملاء الذين اشتروا ميزة القدرة الكاملة على القيادة الذاتية، أو ما يسمى الطيار الآلي المحسن (سامون)؛ أن يطلبوا من سياراتهم الوصول إليهم، أو إلى وجهتهم المفضلة ذاتيا، ما دامت سياراتهم في خط نظرهم في ساحة انتظار السيارات، والوصول إليهم أو إلى وجهتهم المفضلة”.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، يجب على العملاء مراقبة السيارة باستمرار والضغط باستمرار على زر في تطبيق تسلا أثناء تحركها في ساحة انتظار السيارات، كما تحث تسلا العملاء على رؤية المركبة في جميع الأوقات.

وبدأت تسلا طرح الإصدار الرسمي العاشر الذي يحتوي على هذه الميزة خلال 24 ساعة الماضية فقط، لكن الإصدارات التجريبية كانت متاحة لأعضاء برنامج اختبار تسلا منذ عدة أسابيع.

وعند إطلاقها، انتشرت عدة مقاطع فيديو لسيارات تسلا تتجول في مواقف سيارات مختلفة في الولايات المتحدة، ويمكن أن تعطينا مقاطع الفيديو فكرة عن كيفية عمل هذه الميزة، ويأمل المراقبون أن يعمل الإصدار النهائي بشكل أفضل قليلاً.

المقطع في الأعلى عبارة عن فيديو عمره أسبوع، يشمل إصدار ما قبل الإطلاق الرسمي لميزة “سامون”، حيث يوفر نظرة عامة لطيفة على كيفية عمل التكنولوجيا.

وتعرض شاشة ميزة سامون في تطبيق تسلا نقطة زرقاء تمثل موقع الهاتف، ومثلثا أحمر يوضح موقع السيارة.

ويمكن للمالك الضغط على زر “تعال إلي” (come to me) لجعل السيارة تأتي مباشرة إلى موقع الهاتف.

أو يمكن للمالك سحب الخريطة الموجودة حول مكان إعادة وضع التقاطع وتوجيه السيارة بالانتقال إلى مكان آخر.

ولا يمكن استخدام هذه الميزة إلا في نطاق محدود حول الهاتف، الذي تحدده دائرة زرقاء كبيرة على الخريطة.

وتعمل الميزة أكثر من مجرد رسم خط مستقيم نحو وجهتها، حيث تحاول السيارة اتباع مسارات القيادة بالطريقة التي يقوم بها سائق بشري.



ويؤدي هذا في بعض الأحيان إلى أن تستغرق السيارة مسارات أطول إلى حد ما، كما ترون في الفيديو أعلاه.

ونظرًا لتوفر هذه التقنية الآن لأصحاب تسلا، فيمكننا أن نتوقع مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو التي ستصدر في الأيام القادمة.

وتم تصميم هذه التكنولوجيا للاستخدام في مواقف السيارات الخاصة، وليس من المعروف حاليا إذا كان استخدام هذه التقنية قانونيا على الطرق العامة.

وليس من الواضح من سيكون المسؤول إذا تسببت السيارة في حوادث أثناء التشغيل في وضعية “سامون”، وصممت تسلا التطبيق فقط للعمل عندما يضغط المستخدم على زر واحد، حيث يبقى مراقبا لتقدم السيارة.

وكانت تقنية “سامون” أبرز ميزة في التحديث العاشر لبرنامج تسلا، ولكن التحديث جاء مع عدد من الميزات الأخرى أيضا؛ فعندما تكون السيارة متوقفة، سيتمكن مالكو تسلا الآن من مشاهدة مقاطع فيديو نتفليكس ويوتيوب أو تشغيل لعبة كبهيد.

وستتمكن أيضًا من النقر على زر “أشعر بأنني محظوظ” لتنتقل السيارة إلى وجهة يتم اختيارها عشوائيا، أو زر “أشعر بالجوع” لتختار لك أحد المطاعم القريبة.

