محيي الدين محروس - جولة مع العدد الثاني عشر

2019/09/28 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس العدد 12 هو جداء العدد المذكر ثلاثة والعدد المؤنث أربعة، وبذلك يُمثل النظام الروحي والأرضي ( المادي).ويُمثل النظام الكوني فهو عدد الزمان والمكان.ويتم قياس الوقت في السنة 12 شهراً، ويتم قياس الوقت في مجموعتين: النهار 12 ساعةً، والليل 12 ساعةً.في آسيا نجد دورة اثنتي عشرة سنة.وأبراج الحظ 12 برجاً.وفي الصين يُرمز للأبراج بالحيوانات الاثني عشر.وفي اتارو أيضاً 12 بطاقة، البطاقة رقم ......

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