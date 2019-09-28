2019/09/28 | 16:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محيي_الدين_محروس العدد 12 هو جداء العدد المذكر ثلاثة والعدد المؤنث أربعة، وبذلك يُمثل النظام الروحي والأرضي ( المادي).
ويُمثل النظام الكوني فهو عدد الزمان والمكان.
ويتم قياس الوقت في السنة 12 شهراً، ويتم قياس الوقت في مجموعتين: النهار 12 ساعةً، والليل 12 ساعةً.
في آسيا نجد دورة اثنتي عشرة سنة.وأبراج الحظ 12 برجاً.
وفي الصين يُرمز للأبراج بالحيوانات الاثني عشر.
وفي اتارو أيضاً 12 بطاقة، البطاقة رقم ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - جولة مع العدد الثاني عشر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويُمثل النظام الكوني فهو عدد الزمان والمكان.
ويتم قياس الوقت في السنة 12 شهراً، ويتم قياس الوقت في مجموعتين: النهار 12 ساعةً، والليل 12 ساعةً.
في آسيا نجد دورة اثنتي عشرة سنة.وأبراج الحظ 12 برجاً.
وفي الصين يُرمز للأبراج بالحيوانات الاثني عشر.
وفي اتارو أيضاً 12 بطاقة، البطاقة رقم ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - جولة مع العدد الثاني عشر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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