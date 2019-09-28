غسان صابور - ما بين وفاة جاك شيراك... وحريقة مدينة Rouen الكيميائية الرهيبة...

2019/09/28 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور مــا بـيـن وفــاة جـــاك شـــيـــراك...وحريقة مدينة ROUEN الكيميائية الرهيبة...أنفجارات وحرائق هائلة بمصانع شركة LUBRIZOL الفرنسية والعالمية, بمدينة روان الفرنسية Rouen ..والتي تصنع وتنتج وتصدر موادا كيميائية خطيرة..معروفة...أدت إلى إغلاق المدينة بالكامل..وإفراغ وتهجير عديد من الأحياء المتاخمة للمصانع التي احترقت بكاملها...والذي سارع وزير الداخلية ومحافظ المدينة بلا أية فائدة طـم......

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