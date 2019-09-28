2019/09/28 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر إستدراك ضروري ..جعفر المظفرأفادني الأستاذ (طلال السوري) كثيرا حينما كتب لي على هامش مقالتي الأخيرة وصية يتمنى فيها علي أن لا تأخذ مقالاتي عن عبدالخالق السامرائي ( منحى تبييض سيرة حزب البعث) لأنه في رأيه (حزب دموي فاشي بافكاره ومعتقداته وممارساته .....).ثم إذا به يصل سريعا إلى الإشارة الأكثر أهمية التي أكد فيها نصا أن (مقتل السامرائي من قبل رفيق له), أي من قبل صدام, لا يعتبر......

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