ليفربول يغرد منفردا بصدارة البريميرليغ

2019/09/28 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل ليفربول تغريده المنفرد على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحقق انتصاره السابع على التوالي بالفوز الثمين والصعب بهدف نظيف على مضيفه شيفيلد يونايتد اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة السابعة من المسابقة.

ورفع “الريدز” رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول المسابقة موسعا الفارق مؤقتا مع مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط لحين انتهاء مباراة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون اليوم السبت.



وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند ثماني نقاط في المركز العاشر بجدول المسابقة.

وعانى ليفربول الأمرين على ملعب “برامال لين” في شيفيلد في مواجهة الدفاع المتكتل والمتماسك من أصحاب الأرض.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم استمر التعادل قائما بين الفريقين مع تحسن واضح في مستوى شيفيلد في الشوط الثاني حيث شكلت هجماته إزعاجا مستمرا لدفاع ليفربول حتى جاء الهدف الوحيد للمباراة بتسديدة

من الهولندي جورجينهو فاينالدوم وخطأ فادح من حارس مرمى شيفيلد في الدقيقة 70.

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