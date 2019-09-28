2019/09/28 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يصدر بياناً رسمياً حول غياب ديمبلي عن مواجهة خيتافي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/28 | 16:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يصدر بياناً رسمياً حول غياب ديمبلي عن مواجهة خيتافي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يصدر بياناً رسمياً حول غياب ديمبلي عن مواجهة خيتافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).