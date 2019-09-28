بالصور.. تحدي نشات أكرم يشعل انستغرام

2019/09/28 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اشعل نجم منتخبنا الوطني السابق نشات أكرم موقع التواصل الاجتماعي {انستغرام} بتحدٍ مثير.

المايسترو اعلن التحدي مع عدد من نجوم المنتخب الوطني السابقين عندما نشر صورة له وهو في بداية مشواره الكروي عندما كان شاباً صغيراً بالسن، وكتب قائلاً "اتحداكم تنزلون الحقيقة المرة"، حتى جاء الرد من نجوم المنتخب السابقين وعلى رأسهم يونس محمود وعماد محمد وهوار ملا محمد، تبعهم عدد من النجوم لتشتعل صفحات انستغرام بـ "تحدي نشات أكرم".انتهىنشأت أكرميونس محمودعماد محمدهوار ملا محمدمهدي كريمعلي حسين رحيمةصالح سديراركان نجيباحمد مناجد

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