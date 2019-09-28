2019/09/28 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد الاعتداء عليهم..



عبد المهدي لحملة الشهادات: تظاهراتكم سلمية

تأریخ التحریر: : 2019/9/28 16:45

• 46 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الاعتداء عليهم.. عبد المهدي لحملة الشهادات: تظاهراتكم سلمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الاعتداء عليهم.. عبد المهدي لحملة الشهادات: تظاهراتكم سلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).