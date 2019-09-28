عبد المهدي يعد حملة الشهادات العليا بحل مشاكلهم في اسرع وقت

2019/09/28 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وعد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم السبت ، عددا من الخريجين من حملة الشهادات بحل مشاكلهم في وقت قصير وبأسرع وقت ممكن .

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان عبد المهدي أكد على ان من "واجب الدولة ان تجد العمل لأبنائها وهو حق لهم كما ان برنامجنا الحكومي ينص على ذلك ونحقق فيه تقدما".

واضاف ان الدولة تواجه مشاكل كثيرة كما تعلمون وامكاناتها أقل من متطلباتها ولكن علينا معالجة أي خلل ، ولدينا حلول ممكنة نعمل عليها ومطمئنون لصدق وعودنا مع شعبنا .

بين عبد المهدي : أنتم اخوتنا واخواتنا وابناؤنا ولسنا جبهتين وانما جبهة واحدة والحكومة منتخبة وتخضع للمحاسبة وليس لدينا نزعة تسلط ونستمع لشعبنا ونستجيب لمطالبه المشروعة ونحاوره ، بحسب البيان.

ووفقا للبيان فأن عبد المهدي تعهد بوضع الحلول وتسريعها وإيجاد حل لجانب كبير من مشكلة الخريجين ، مشيرا الى ان تظاهرات الخريجين سلمية ومنضبطة وهي حق للتعبير عن مطالبهم ومظهر سلمي من واجب القوى الأمنية حمايتها والتعامل معها بشكل سلمي ومنضبط ايضا .

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