ليفربول يضيف شيفيلد لقائمة ضحاياه

2019/09/28 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:نجا ليفربول من فخ مضيفه شيفيلد يونايتد وتغلب عليه بهدف نظيف يوم السبت على ملعب "برامول"، بافتتاح منافسات الجولة السابعة.

وأحرز الهولندي جورجينيو فينالدوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.وهذا هو الفوز السابع على التوالي للفريق الضيف منذ انطلاق المسابقة، فرفع رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي سيلتقي إيفرتون في وقت لاحق السبت.

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