عودة 141 عائلة نازحة من مخيم عامرية الفلوجة للنازحين إلى مناطقهم

2019/09/28 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وضمن الجهود الحثيثة الرامية لعودة النازحين إلى ديارهم، عادت اليوم السبت، مجموعة من العوائل في مخيم عامرية الفلوجة للنازحين في محافظة الأنبار.

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