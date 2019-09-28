ليفربول يتفوق بصعوبة على شيفيلد يونايتد بهدف فاينالدوم

2019/09/28 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا نادي ليفربول من فخ مضيفه شيفيلد يونايتد وتغلب عليه بهدف نظيف اليوم السبت بافتتاح منافسات الجولة السابعة للدوري الانكليزي.

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