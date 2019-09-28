2019/09/28 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشكا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت من “المشاكل الكثيرة” التي تواجه الدولة.جاء ذلك خلال لقائه اليوم، عددا من الخريجين من حملة الشهادات، وفق بقيان لمكتب عبد المهدي تلقته “كلكامش برس”، حيث واستمع الى مقترحاتهم ومطالبهم ، ووعد بحلها في وقت قصير وبأسرع وقت ممكن، بحسب بيان صادر عن مكتب عبد المهدي.ونقل البيان عن عبد المهدي قوله خلال اللقاء ان “واجب الدولة ان تجد العمل لأبنائها وهو حق لهم كما ان برنامجنا الحكومي ينص على ذلك ونحقق فيه تقدما”.واضاف ان “الدولة تواجه مشاكل كثيرة كما تعلمون وامكاناتها أقل من متطلباتها ولكن علينا معالجة أي خلل ، ولدينا حلول ممكنة نعمل عليها ومطمئنون لصدق وعودنا مع شعبنا”وتعهد رئيس مجلس الوزراء “بوضع الحلول وتسريعها وإيجاد حل لجانب كبير من مشكلة الخريجين”، مشيرا الى ان “تظاهرات الخريجين سلمية ومنضبطة وهي حق للتعبير عن مطالبهم ومظهر سلمي من واجب القوى الأمنية حمايتها والتعامل معها بشكل سلمي ومنضبط ايضا” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي “يشكو” لحملة الشهادات العليا: نواجه مشاكل كثيرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي “يشكو” لحملة الشهادات العليا: نواجه مشاكل كثيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).